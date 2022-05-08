بدء انتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية

الوكيل الإخباري - انطلقت صباح الأحد، عملية الاقتراع لانتخابات مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وهيئتها المركزية في نقابة المهندسين الأردنيين.

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وتتنافس أربع قوائم ومستقلين اثنين، لاختيار رئيس ونائب رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية، إضافة إلى 9 مقاعد عضوية في مجلس الهيئة.



وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السابعة مساء، ليتم بعدها اغلاق الصناديق والبدء بعملية فرز الأصوات في مجمع النقابات المهنية في عمان.



وترشح 4 مهندسين للتنافس على منصب رئيس الهيئة وهم رئيس الهيئة الحالي المهندس عبدالله غوشة، المهندس محمد سمارة، المهندس رايق كامل، المهندس ديب دمياطي.



فيما ترشح لمنصب نائب رئيس الهيئة، 4 مرشحين، وهم المهندس عيسى حمدان، والمهندس محمد الهندي، والمهندس وائل الحمارنة والمهندس أمجد أبو ريا.



وترشح لعضوية مجلس الهيئة عن فئة “استشاري” والتي تمثل في مجلس الهيئة 3 أعضاء 11 مترشحا، كما ترشح عن فئة مكتب هندسي والتي تمثل 3 أعضاء في المجلس 11 مترشحا، وترشح عن فئة مكتب مهندس والتي يمثلها 3 أعضاء في مجلس الهيئة 14 مترشحا.



وترشح للأعضاء المكملين للهيئة المركزية المكونة من 20 عضوا ، 46 مترشحا.