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الأحد، 08-05-2022 12:15 م

بدء انتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية

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الوكيل الإخباري - انطلقت صباح الأحد، عملية الاقتراع لانتخابات مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وهيئتها المركزية في نقابة المهندسين الأردنيين.

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وتتنافس أربع قوائم ومستقلين اثنين، لاختيار رئيس ونائب رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية، إضافة إلى 9 مقاعد عضوية في مجلس الهيئة.


وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السابعة مساء، ليتم بعدها اغلاق الصناديق والبدء بعملية فرز الأصوات في مجمع النقابات المهنية في عمان.


وترشح 4 مهندسين للتنافس على منصب رئيس الهيئة وهم رئيس الهيئة الحالي المهندس عبدالله غوشة، المهندس محمد سمارة، المهندس رايق كامل، المهندس ديب دمياطي.


فيما ترشح لمنصب نائب رئيس الهيئة، 4 مرشحين، وهم المهندس عيسى حمدان، والمهندس محمد الهندي، والمهندس وائل الحمارنة والمهندس أمجد أبو ريا.


وترشح لعضوية مجلس الهيئة عن فئة “استشاري” والتي تمثل في مجلس الهيئة 3 أعضاء 11 مترشحا، كما ترشح عن فئة مكتب هندسي والتي تمثل 3 أعضاء في المجلس 11 مترشحا، وترشح عن فئة مكتب مهندس والتي يمثلها 3 أعضاء في مجلس الهيئة 14 مترشحا.


وترشح للأعضاء المكملين للهيئة المركزية المكونة من 20 عضوا ، 46 مترشحا.

 




 

 


 

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