بدء انتشار الجيش في مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - بدأت القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي، بالانتشار في جميع محافظات المملكة ، صباح الاربعاء ، وفق ما أعلنه مدير عمليات خلية أزمة كورونا ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن مازن الفراية.

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ويأتي ذلك ، عقب الإعلان عن فرض حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة في جميع مناطق المملكة، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس على الجمعة المقبلة الموافق 9 تشرين الأول الحالي لينتهي منتصف ليلة السبت على الأحد المقبل .

القرار الحكومي ، بفرض الحظر الشامل ، جاء بعد دراسة مستفيضة ، نتيجة لارتفاع الإصابات القياسية بفيروس كورونا ، عدا عن الوفيات ، خلال الأسابيع القليلة الماضية، في المملكة.

وسجّلت المملكة في الـ24 ساعة الماضية، 12 وفاة و1537 إصابة جديدة بالفيروس.

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