بدء انقشاع الضباب عن مناطق في عمان وعلى الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري - شهدت بعض المناطق على طريق المطار مرورا بلواء الجيزة والعامرة وصولا إلى منطقة سواقة تدنيا لمدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

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وقال التقرير المروري، اليوم الاثنين، إن مناطق أخرىتأثرت بالضباب أيضا مثل الجفر والحسا على الطريق الصحراوي، حيث وصل مدى الرؤية إلى 200 متر.

وأضاف التقرير أن المناطق التي تأثرت بالضباب بدأت تشهد انقشاع للضباب، فيما دعت السائقين إلى التمهل وأخذ الحيطة والحذر.

وكانت حذرت إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر من اليوم الاثنين وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية، واحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.