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الثلاثاء، 10-05-2022 06:52 م

بدء برنامج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الهندسية بجامعة التكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - افتتح عميد كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور سهيل كيوان، برنامج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الهندسية، بحضور رئيس قسم الهندسة النووية الدكتورة غدير الملكاوي وطلبة الجامعة.

وقال كيوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن البرنامج المشترك بين قسمي الهندسة النووية في جامعتي العلوم والتكنولوجيا وبوردو الأميركية، يسلط الضوء على آخر ما توصل إليه العلم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التطبيقات الهندسية، بالإضافة إلى جوانب بحثية تهتم بها الجامعة تحديدًا كلية الهندسة . 

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