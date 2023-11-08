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الأربعاء، 08-11-2023 01:39 م

بدء بيع البذار للمزارعين.. 500 دينار طن القمح و 420 طن دينار الشعير

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية اليوم الأربعاء، عن البدء ببيع البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين، من خلال محطات إكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة "الشمال والوسط والجنوب"، وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.

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وقال مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي، إن كميات البذار المُحسنّ من القمح والشعير للموسم الحالي متوفرة في محطتي بذار اربد ومادبا، بالإضافة إلى مركز البيع في الكرك، موضحا أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم 500 دينار، وطن بذار الشعير 420 ديناراً.


وأكد أن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.


يشار إلى أن مشروع إكثار البذار، يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لاستغلال أراضيهم من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

 




 

 


 

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