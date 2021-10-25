الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 09:43 ص

بدء تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية - الكفرين

تحويلة مرورية


الوكيل الإخباري - قامت وزارة الاشغال العامة والاسكان و بالتعاون مع إدارة السير المركزية، صباح اليوم الاثنين، بإجراء تحويلات في محافظة البلقاء على طريق الشونة الجنوبية - الكفرين، من محطة الأغوار للمحروقات إلى تقاطع الجواسرة ضمن أعمال إعادة إنشاء المرحلة الثانية من مشروع طريق الشونة الجنوبية مع تقاطع الكفرين.

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وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم تحويل السير القادم من عمان والرامة والكفرين باتجاه الشونة الجنوبية والكرامة والسلط وجسر الملك حسين والسير القادم من السلط ووادي شعيب باتجاه عمان - الرامة إلى تحويلة الجواسرة وحسب الشواخص المبينة في الموقع، فيما سيتم تحويل السير القادم من جسر الملك حسين والكرامة إلى تحويلة طريق القناة ثم إلى تحويلة الجواسرة وحسب الشواخص في الموقع.


وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية كافة مجهزة بعناصر السلامة العامة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.


 




 

 


 

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