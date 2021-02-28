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الأحد، 28-02-2021 09:13 ص

لـ25 ألف أسرة منتفعة

بدء تحويل الدعم النقدي من برنامج تكافل3

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الوكيل الإخباري - بدأ صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأحد، بتحويل الدعم النقدي الحكومي لنحو 25 ألف أسرة جديدة، ممن انطبقت عليها شروط الاستحقاق من برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل "3".

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وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة، إن هذه الأسر تمثل المجموعة الثانية من مستفيدي برنامج تكافل "3"، الموجه للأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين بالقطاع غير المنظم.


وأشار المشاقبة الى أن الصندوق حول الدعم النقدي لهذه الأسر عن شهري كانون الثاني الماضي وشباط الحالي، ليصبح عدد الأسر المستلمة للدعم النقدي من البرنامج نحو 55 ألف أسرة.

 

وأوضح ان الأسر التي لا يمكنها الاستفادة من برامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العام الحالي، بإمكانها الاستفادة من برنامج تكافل 3، وليس كما أشيع مؤخرًا بان كل من استفاد من برامج مؤسسة الضمان خلال جائحة كورونا العام الماضي، لا يستطيع الاستفادة من برنامج تكافل3.

وبين انه سيتم تحويل الدعم النقدي للأسر المتبقية المستفيدة من البرنامج، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق من استحقاقها خلال الاسابيع القليلة القادمة، إذ سيستفيد من البرنامج في مرحلته النهائية نحو 100 ألف أسرة.


المصدر : بترا

 

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