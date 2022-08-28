بدء تحويل مكافآت موظفي بلديات الشمال اليوم

الوكيل الإخباري - بدأ بنك تنمية المدن والقرى، بالتعاون مع شركة "دينارك"، اعتبارا من اليوم الأحد، بتحويل مكافآت الموظفين في بعض بلديات إقليم الشمال عبر محفظة دينارك.

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وقالت مدير المشاريع والاستراتيجيات في الشركة الدكتورة هديل طبيشات، إن محفظة دينارك تقدم بعض الخدمات المالية للعملاء والمستخدمين، أهمها إمكانية التحويل الفوري وبنفس اللحظة بين المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية في البنوك المشاركة في نظام الدفع الفوري.



وأوضح مدير فرع بنك تنمية المدن بإربد مهنا ملكاوي، أن تفعيل محفظة البنك ستعمل على إتاحة الخدمات المالية وتسريع عملية الصرف واستلام المكافآت والمستحقات لموظفي ومتعاملي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لتصبح فورية.



وأضاف مدير مديرية تطوير الأداء المؤسسي بالبنك فراس الهيجاوي، أن تشجيع الموظفين على استعمال المحافظ الإلكترونية سيساعد على توسيع الاشتمال المالي بالمملكة، وستوفر "دينارك" وسيلة آمنة للدفع الإلكتروني من خلال الهاتف النقال لتنفيذ عمليات الدفع والتحويل من شخص إلى آخر، ودفع ثمن المشتريات مباشرة دون عناء.