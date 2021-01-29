الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 11:55 ص

بدء تساقط الثلوج على عدد من المناطق

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الوكيل الاخباري - بدأت الثلوج منذ صباح اليوم بالتساقط على عدد من مناطق محافظة عجلون كرأس منيف والقاعدة.

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واكد محافظ عجلون رئيس لجنة السلامة العامة سلمان النجادا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة التعامل بجدية مع التحذيرات بخصوص الحالة الجوية حفاظا على سلامة الجميع.


واشار الى ان اللجنة وبالتعاون مع الجهات المعنية على جاهزية عالية للتعامل مع كافة الشكاوى والملاحظات التي ترد غرفة العمليات بخصوص تداعيات المنخفض الجوي.


--(بترا)

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