بدء تساقط الثلوج في الشوبك - فيديو

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



بدء تساقط الثلوج في منطقة الشوبك وذلك مع تأثر المملكة اليوم الإثنين بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص .

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وورد اليوم الإثنين لـ" الوكيل الإخباري" فيديوهات تظهر بدء تساقط الثلوج في الشوبك من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية.



وكان الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية حذر من خطر انزلاق المركبات مع بدء هطول الأمطار وتساقط زخات البرد والثلوج ومن خطر تشكل السيول بالأودية والمناطق المنخفضة خاصة ساعات المساء في شمال ووسط المملكة ومن انعدام الرؤية بالمناطق الصحراوية والطرق الخارجية بسبب الغبار والعواصف الرملية المتوقع.