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الإثنين، 01-11-2021 11:06 ص

بدء تسجيل شركات الحج والعمرة لتسيير الرحلات برا

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مصدر في وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، أن شركات الحج والعمرة بدأت بالتسجيل لدى وزارة الأوقاف لتسيير رحلات العمرة.

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وقال المصدر بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن شركات السياحة توقعت تسيير أول رحلة عمرة بعد أسبوعين من اليوم.

 

واضاف أنه يتوقع اقبالا كبيرا من الأردنيين للتسجيل برا نظرا لأن التكلفة أقل من الرحلات الجوية.

 

وكانت قد أكدت جمعية وكلاء السياحة لـ "الوكيل الاخباري" انهم بانتظار التعليمات النهائية من المملكة العربية السعودية.

 

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