بدء تشغيل مشروع مواقف المركبات في العقبة

الوكيل الإخباري - أعلن مفوض المدينة والاقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله النجادات عن بدء تشغيل مشروع مواقف المركبات في المنطقة التجارية الثالثة بالعقبة التي ستوفر أماكن إضافية لاصطفاف مركبات الأهالي وزوار المدينة السياحية خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

اضافة اعلان



وقال النجادات إن مبنى مواقف المركبات في المنطقة التجارية الثالثة يتسع لحوالي 360 مركبة إضافة إلى مبنى المواقف في المنطقة التجارية المرحلة الأولى ليصبح إجمالي عدد المواقف وسط المدينة 720 موقفا.



وأشار النجادات الى ان المواقف الجديدة ستساهم في انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الأزمات المرورية والاصطفاف العشوائي وتقليل نسب المخالفات المرورية إضافة إلى رفع القوة الشرائية من خلال زيادة زمن المكوث للزوار واعطاءهم المساحة الآمنة لوقوف مركباتهم.



يذكر أن المشروع تم تنفيذه من قبل شركة تطوير العقبة الذراع التطويري والاستثماري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.