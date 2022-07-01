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الجمعة، 01-07-2022 09:18 ص

بدء تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة

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الوكيل الاخباري- بدأت وزارة التربية والتعليم، الجمعة، عملية تصحيح إجابات أسئلة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، وفقا لأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة.اضافة اعلان


وقال العجارمة،  امس الخميس، خلال جولة برفقة وزيرة التربية والتعليم بالوكالة هيفاء النجار لمدرسة في عمّان، إنّ تصحيح إجابات امتحان التوجيهي سيستمر بشكل متواصل خلال عطلة عيد الأضحى، باستثناء يومي وقفة عرفات واليوم الأول للعيد.

وتقدم 150 ألفا و880 طالبا وطالبة، الخميس في اليوم الأول لبدء امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) 2022 موزعين على الفروع كافة، وذلك وسط خطة أمنية ومرورية، وإيقاف لتطبيقات تراسل خلال فترة الامتحانات بناء على طلب وزارة التربية.

 




 

 


 

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