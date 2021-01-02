السبت 02-01-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يتفقد سير امتحان الثانوية في الكرك

مطالبة برفع الحدّ الادنى لرواتب متقاعدي الضمان في الاردن الى 300 دينار

مستشفى البشير يعلن استئناف العمليات الجراحية

لبنان:10 وفيات و 2520 اصابة بكورونا

العراق يسجل 5 وفيات و840 اصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للانتصار على كورونا هذا العام

بدء تصحيح امتحانات الدورة التكميلية للثانوية الأحد

مطالبة بتصاريح للعاملين في توصيل الطعام ليوم الجمعة

اليابان: إصابات كورونا تتجاوز 3 آلاف حالة لليوم الخامس على التوالي

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة : يجب الحذر في الاردن اليوم أكثر من أي وقت

السبت، 02-01-2021 09:20 م

بدء تصحيح امتحانات الدورة التكميلية للثانوية الأحد

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، إن عملية تصحيح امتحانات الدورة التكميلية للثانوية العامة "التوجيهي" تبدأ الأحد، والتي تمر في 9 مراحل على الأقل.
اضافة اعلان

وبدأت امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية لعام 2020/2019، الخميس.

وذكر حماد لقناة المملكة، أن 122 طالبا مصابا بفيروس كورونا المستجد لم يستطيعوا الدخول لامتحان مبحث التربية الإسلامية يوم الخميس، ولم يتمكن 95 طالبا من الدخول للامتحان في اليوم الثاني من الدورة.

وأضاف أن "بقية الطلبة الذين أصيبوا قبل 19 كانون الأول/ديسمبر وأمضوا فترة التعافي المقررة باستطاعتهم التقدم للامتحان في غرف العزل ... في كل مركز للامتحان هناك غرفة للطلبة الذين كانوا مصابين مع مراعاة جميع الاشتراطات الصحية".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202025175712604659715

مطالبة برفع الحدّ الادنى لرواتب متقاعدي الضمان في الاردن الى 300 دينار

1

مستشفى البشير يعلن استئناف العمليات الجراحية

1

مطالبة بتصاريح للعاملين في توصيل الطعام ليوم الجمعة

120211214611326524596

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة : يجب الحذر في الاردن اليوم أكثر من أي وقت

12202028155237960476627

الحكومة تحذر اولياء الامور بالاردن

9202027182738560085805

الفراية: سنعيد النظر في هذا القرار لاحقا

أخبار متعلقة
2020_07_06_07_03_14

اعلان هام صادر عن مجلس التعليم العالي

احك

نتائج الشامل غدا

11202023111537681700281

ادارة السير تعلن عن تحويلات مرورية بعمان

12202014193132329193661

قرار هام اليوم حول امتحانات طلبة الجامعات