بدء تصحيح امتحانات الدورة التكميلية للثانوية الأحد

الوكيل الاخباري -

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قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، إن عملية تصحيح امتحانات الدورة التكميلية للثانوية العامة "التوجيهي" تبدأ الأحد، والتي تمر في 9 مراحل على الأقل.وبدأت امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية لعام 2020/2019، الخميس.وذكر حماد لقناة المملكة، أن 122 طالبا مصابا بفيروس كورونا المستجد لم يستطيعوا الدخول لامتحان مبحث التربية الإسلامية يوم الخميس، ولم يتمكن 95 طالبا من الدخول للامتحان في اليوم الثاني من الدورة.وأضاف أن "بقية الطلبة الذين أصيبوا قبل 19 كانون الأول/ديسمبر وأمضوا فترة التعافي المقررة باستطاعتهم التقدم للامتحان في غرف العزل ... في كل مركز للامتحان هناك غرفة للطلبة الذين كانوا مصابين مع مراعاة جميع الاشتراطات الصحية".