بدء تقديم الأراجيل في الساحات الخارجية للمقاهي الثلاثاء

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يترقّب الأردنيون قرارا حكوميا هاما ، يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء القادم ، بعد طول انتظار ، حيث يتعلّق القرار بالسماح بتقديم "الأراجيل" في الساحات الخارجية للمقاهي، اعتبارا من 15 حزيران (الشهر الحالي).جاء ذلك على لسان وزير الصناعة والتجارة، مها علي خلال تصريحات صحفية سابقة، حول الفتح التدريجي للقطاعات وصولا إلى "صيف آمن ".الأردنيون ومنذ بدء الجائحة لم يتمكّنوا من الذهاب إلى المقاهي ، تنفيذا لأوامر الدفاع ، نتيجة للوضع الوبائي الذي كان يشهد حينها، ارتفاعا واضحا بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .