الجمعة 11-06-2021
الوكيل الاخباري

نحو مليونين و835 ألفاً مسجل بانتظار أخذ لقاح كورونا

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

تحويلات مرورية في عمان

توقف خدمات الاتصالات في عدة مناطق لبنانية

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

بدء تقديم الأراجيل في الساحات الخارجية للمقاهي الثلاثاء

الفايز : السياحة الداخلية بدأت بالتعافي التدريجي

الملك يعزي أمير الكويت

%2.16 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الجمعة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الجمعة، 11-06-2021 05:53 م

بعد طول انتظار

بدء تقديم الأراجيل في الساحات الخارجية للمقاهي الثلاثاء

ارج


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون قرارا حكوميا هاما ، يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء القادم  ، بعد طول انتظار ، حيث يتعلّق القرار بالسماح بتقديم "الأراجيل" في الساحات الخارجية للمقاهي، اعتبارا من 15 حزيران (الشهر الحالي).
اضافة اعلان

جاء ذلك على لسان وزير الصناعة والتجارة، مها علي خلال تصريحات صحفية سابقة، حول الفتح التدريجي للقطاعات وصولا إلى "صيف آمن ".

الأردنيون ومنذ بدء الجائحة لم يتمكّنوا من الذهاب إلى المقاهي ، تنفيذا لأوامر الدفاع  ، نتيجة للوضع الوبائي الذي كان يشهد حينها، ارتفاعا واضحا بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .





















 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح

نحو مليونين و835 ألفاً مسجل بانتظار أخذ لقاح كورونا

520212517025104276377

تحويلات مرورية في عمان

وزي

الفايز : السياحة الداخلية بدأت بالتعافي التدريجي

52021122240112491444

الملك يعزي أمير الكويت

620216171847356896188

%2.16 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الجمعة

5202125172150236871904

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
الفايز

وزير السياحة : تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية مطلع الشهر القادم

صحة

تعميم من الهواري لموظفي الصحة - وثيقة

مطعوم

بلعاوي يرجح إجازة لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما في المملكة

5202116155547940753236

وزير الصحة يوضح حول حدوث الموجة الثالثة من كورونا بالاردن

5202116233713926994760

200 ألف شخص في إربد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

fffff

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية في الأردن