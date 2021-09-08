الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

بدء تقديم طلبات إلكترونية للاستفادة من منح خارجية للجامعات اليوم

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الأربعاء، 08-09-2021 05:36 ص

بدء تقديم طلبات إلكترونية للاستفادة من منح خارجية للجامعات اليوم

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الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، استقبال طلبات الاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للأردن ضمن إطار التبادل الثقافي من الدول العربية والأجنبية، للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، ولغاية الساعة الثانية عشر ليلً من يوم الخميس.

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واشترطت الوزارة بحسب الناطق الإعلامي مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب الأحد، على الراغبين بالتقدم للمنح الخارجية، أن يكونوا حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2021 والتكميلية للعام 2020 في الفرع العلمي والفرع العلمي / الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو من خارجها للعام الدراسي 2021 فقط.


وبينت الوزارة ان عملية تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية ستكون من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على رابط إلكتروني.


ودعت إلى ضرورة الاطلاع على التفاصيل والارشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2021 / 2022 والموجودة على موقع مديرية البعثات، والتي تتضمن الأوراق الواجب أن يقدمها الطلبة المبتعثين لاستكمال إجراءات ابتعاثهم مصنفة حسب الدولة، وشروط الدول المانحة، وعدد المنح وتوزيعها على التخصصات والدول وتشمل كل من (مصر، المغرب، تونس، أرمينيا، رومانيا)، إضافة إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة المانحة، والوزارة، والتكاليف التي يتحملها الطالب.


وبينت الوزارة أن الطالب يتحمل مسؤولية صحة بيانات الاتصال المدخلة (رقم الهاتف/البريد الإلكتروني)، ويتم التقدم من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف، وستقوم الوزارة بترشيح الطلبة للاستفادة من هذه المنح، في حين سيكون سفر الطالب والتحاقه بالدراسة في الدولة التي سيتم ترشيحه للدراسة فيها مرتبطاً بالإجراءات التي تنفذها كل دولة سواء ما يتعلق بمواعيد فتح المطارات أو تطبيق الحجر الصحي.


وستقوم الوزارة بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح بعد إعلان قائمة القبول الموحد، حيث سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.

 

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