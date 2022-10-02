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الأحد، 02-10-2022 07:57 ص

بدء تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات لأبناء الأردنيات

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الوكيل الإخباري - تبدأ الأحد، عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الرسمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتستمر حتى الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 4 تشرين الأول/أكتوبر من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين.

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وقال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن عملية تقديم طلبات أبناء الأردنيات محصورة فقط بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية 2022، أو الدورة التكميلية (2021) ، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.


وفيما يتعلق بتقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة، أوضح الخطيب أنها تبدأ عبر طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتبارا من صباح الأحد، وتنتهي عند الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.


ولفت النظر الى أن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط، وتشمل الانتقال إلى جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة)، ووفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023.


وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقا للشواغر المتوفرة في نفس التخصص، مشيرا إلى أنه يتوقع إعلان نتائج قبول طلبة التجسير منتصف الأسبوع الحالي.


ودعا الخطيب الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول إلى التواصل مع الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة .


 




 

 


 

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