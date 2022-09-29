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الخميس، 29-09-2022 09:34 ص

بدء تقديم طلبات الانتقال للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية الأحد

الجامعة الاردنية (3)


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق  2 / 10 / 2022  وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق  4 / 10 / 2022 ، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط، كما أنها تشمل الإنتقال إلى جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة)، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي  2022 / 2023 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.اضافة اعلان

 




 

 


 

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