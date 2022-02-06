بدء تقديم طلبات التسجيل لامتحان الشامل اليوم

الوكيل الإخباري -أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء استقبال طلبات التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية 2022 اعتبارا من الأحد ولغاية انتهاء دوام يوم الخميس 24 شباط/ فبراير الحالي.

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وقال رئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ”الشامل” أحمد العجلوني، إن مواعيد الامتحانات العملية لطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة وامتحان الكفاءة العملي لبرنامج الدبلوم الفني تبدأ السبت 12 آذار/ مارس المقبل وتنتهي بتاريخ 17 منه.



أما مواعيد الامتحان النظري للأوراق النظرية وحسب الورقة فهو كالآتي: الورقة الأولى الأربعاء والخميس الموافق 23/3/2022 م و 24/3/2022م، أما الورقة الثانية فيعقد امتحانها السبت والأحد الموافق 26/3/2022م و27/3/2022م، والورقة الثالثة فيعقد امتحانها يومي الثلاثاء والأربعاء 29/3/2022م و30/3/2022م.

أما عن فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم للامتحان بحسب العجلوني فهم: المنتظم من أنهى بنجاح دراسة جميع المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام 2020 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم للامتحان في الأوراق النظرية والعملية كافة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها.

والمعيد وهو الراسب في الامتحان من العام 2020 فيما بعد، على أن لا يتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان أربع مرات، فيجب عليه التقدم للامتحان في الأوراق التي رسب فيها، وبإمكانه اختيار أي ورقة أو أوراق نظرية وعملية من الأوراق التي نجح بها في آخر دورة امتحان تقدم بها.

الناجح لرفع المعدل: الناجح في امتحان الدورة الشتوية لعام 2022م فقط، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة أو أوراق نظرية من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي درسها، ولا يجوز له إعادة الامتحان العملي (الورقة العملية).

المستنفد حقه:

الحالة الأولى:

"من لم يحقق متطلبات النجاح خلال سنتين من تخرجه أو تقدم للامتحان أربع مرات خلال سنتين من تخرجه ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، أو من تقدم للدورة الشتوية 2022 ضمن فئة الناجح لرفع المعدل وبغض النظر عن نتيجته في الدورة الشتوية 2022، فيتقدم للامتحان بجميع الأوراق النظرية والعملية ولمرة واحدة فقط وعلى الخطط الدراسية التي درسها إذا كانت من ضمن الخطط الدراسية التي يتقدم بها الطلبة المنتظمون أو المعيدون، وخلاف ذلك فيسمح له بالتقدم للامتحان لمرة واحدة أيضاً في أقرب تخصص نظير لتخصصه وفقاً للخطط الدراسية وإجراءات الامتحان سارية المفعول".

الحالة الثانية:

"الطالب الذي تقدم على الدورة الشتوية 2022م ضمن فئة (مستنفذ حقه) ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، يسمح له بالتقدم للامتحان لإعادة الأوراق التي رسب أو نجح فيها استثنائياً وللدورة الحالية فقط، وعلى الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان على الدورة الشتوية 2022".

وأكد العجلوني أنه "لأول مرة بتاريخ الامتحان فقد أوصت اللجنة العليا للامتحانات بعقد دورات تأهيلية للطلبة الراغبين بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة لتهيئتهم للامتحان وتعريفهم بمخرجات التعلم وإرشادهم إلى طريقة التحضير للامتحان، وتكليف مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة بمتابعة ذلك مع جميع الكليات".

