بدء تقديم طلبات القبول الموحد غدا

الوكيل الإخباري - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 19 / 8 / 2021 وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 28 / 8 / 2021، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo)، حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة ( و للتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).

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وترغب الوحدة بتوجيه الطلبة الأعزاء لما يلي:



1. ضرورة الدخول إلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo)، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسوم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للأعوام الخمسة السابقة (بهدف الاسترشاد بها فقط)، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.



2. يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.



3. على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية عام 2004 فما قبل أن يقوموا بتحميل صورة عن كشف علامات هذه الشهادة، وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.



4. على جميع الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية عام (2016) وما بعد، أن يقوموا بتحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، أو صورة عن كشف علامات هذه الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.



5. على جميع الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية عام 2015 وما قبل، أن يقوموا بتحميل صورة عن كشف علامات هذه الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.



6. على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أمريكية، بكالوريا،... إلخ)، تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة أعلاه سواءً حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يتم إدخال المعدل المتوقع، ثم عليهم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.



7. على جميع الطلبة المستفيدين من إحدى المكرمات الملكية السامية المنصوص عليها في السياسة العامة لقبول الطلبة ضرورة تقديم طلب إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد حتى يتمكن الطالب من الاستفادة من المكرمات الملكية السامية علماً بأن تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى (مكرمة الجيش) أصبح إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية من خلال الرابط الآتي:

(demc.jaf.mil.jo) .



8. التأكيد على أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، ويمكن للطالب المقيم خارج المملكة تقديم طلب القبول الموحد ثم دفع رسوم الطلب عن طريق خدمة إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) (من خلال حساب بنكي في أحد البنوك الأردنية، أو بطاقة الفيزا، أو بطاقة الماستر كارد)، وتحميل الوثائق المطلوبة منه من أي مكان في العالم، كما تؤكد الوحدة أنه ونظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا بإستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.



9. سيتم الإعلان عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وذلك بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين.



10. سيتم الإعلان عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لمرحلة التجسير بعد إعلان جامعة البلقاء التطبيقية عن نتائج الامتحان الشامل.



11. كما تؤكد الوحدة على أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، و بالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، وبذلك ننصح الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.

