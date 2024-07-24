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الأربعاء، 24-07-2024 11:57 ص

بدء تقديم طلبات المنافسة على جائزة الحسن للتميّز العلمي

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 الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة جائزة الحسن للتميز العلمي، في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، عن بدء استقبال طلبات المنافسة للفوز بالجائزة، والمخصصة للعام 2025 لمؤسسات التعليم المهني والتقني.

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وبحسب بيان للمجلس اليوم الأربعاء، تُمنح الجائزة، التي أُنشِئَت عام 1995، للمؤسسات الوطنية التي تسهم من خلال إنجازاتها الأكاديمية والعلمية والتكنولوجية، في تطوير التعليم والتدريب ضمن مواصفات أكاديمية متميزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وتشرف على أعمال الجائزة لجنة ترأسها سمو الأميرة ثروت الحسن، ويعلن عن الفائزين بها في عيد ميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال في 20 آذار من كل عام، وتبلغ قيمتها 10 آلاف دينار للمؤسسة الفائزة بالمركز الأول، و7 آلاف دينار للمركز الثاني و 5 آلاف دينار للمركز الثالث.

 

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