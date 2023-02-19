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الأحد، 19-02-2023 02:45 م

بدء تقديم طلبات مشاريع المدن الثقافية في مأدبا

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الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية ثقافة محافظة مأدبا، الأحد، بدء تقديم طلبات مشاريع المدن الثقافية لعام 2023، والتي ستنفذ في أقضية ماعين، والفيصلية، وجرينة.اضافة اعلان


وقال مدير ثقافة محافظة مأدبا محمد الرواحنة، إن المشاريع الثقافية تتعلق بالشأن الثقافي سواء أكانت أفلاما وثائقية أو معارض للفنون التشكيلية، والتصوير الفوتوغرافي والبازارات، وبرامج الطفولة والألعاب الترفيهية، وكذلك أمسيات وندوات ومؤتمرات ومهرجانات ثقافية وعروض مسرحية.

وأشار إلى أن تقديم الطلبات بدأ الأحد في مقر المديرية ويغلق في 5 من الشهر المقبل.

وبين الرواحنة، أن المشاريع المقدمة ستخضع للتقييم من قبل لجان متخصصة في وزارة الثقافة لتؤدي الهدف المنشودة من مشروع المدن الثقافية الذي تحرص الوزارة على ديمومته واستمراره لنشر الفعل الثقافي في مختلف المحافظات.

يذكر أن لجنة اختيار المدن الثقافية الأردنية (الألوية) لعام 2023، ممثلة لأقاليم المملكة الثلاثة، وجاء اختيار أقضية ماعين والفيصلية وجرينة من محافظة مأدبا لتمثل إقليم الوسط في حين تم اختيار الحسا عن إقليم الجنوب وبني كنانة عن إقليم الشمال.

 




 

 


 

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