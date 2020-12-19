السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

بدء تقديم طلب للحصول على الدعم النقدي - رابط

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

بعد صخرة ذيبان .. صخرتان تثيران اعجاب المواطنين تعرف عليهما - صور

الاجهزة الامنية على مداخل المستشفيات ... خطوة تلقى ترحيب المواطنين

الكمامة اصبحت رفيق المواطنين في كل مكان .. فما مصيرها ؟

%9.63 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

انخفاض ملحوظ بأعداد إصابات كورونا بالأردن

القطامين: قرار سيوفر 18 ألف فرصة عمل

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الأرصاد تحذر من الصقيع هذه الليلة

السبت، 19-12-2020 08:36 ص

شروط معينة للحصول على الدعم

بدء تقديم طلب للحصول على الدعم النقدي - رابط

12202017233934117782955
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق المعونة الوطنية ، أمس الجمعة، عن بدء التقديم لطلب للاستفادة من مساعدات برنامج الدعم التكميلي "تكافل"، ودعم عمال المياومة.

اضافة اعلان
 

رابط التسجيل في دعم عمال المياومة والدعم التكميلي: اضغط هنا

 

وأوضح الصندوق بأن صرف دعم عمال المياومة يشترط أن لا يكون الشخص لديه اشتراكا بالضمان الاجتماعي.

 

وأشار إلى وجود مجموعة شروط للحصول على دعم عمال المياومة والدعم التكميلي من صندوق المعونة الوطنية.


ولفت الصندوق إلى أهميــة عدم امتلاك الشخــص المسجل سيارة نقل مشترك أو سيارة عمومي باسمه الشخصي، وأن لا يحصل على أي راتــب أو مساعـــدات من
الصنـدوق خلال الوقت الراهن.


ونوه إلى أنه يجب أن لا يكون لدى الشخص عقارات أو أراضٍ مسجلة باسمه أو سيارة حديثة (مع وجود استثناءات)، وأن يكون غير متقاعد من الضمان الاجتماعي.

 

وأوضح أنه يمكن التسجيل في دعم المياومة والتكميلي عبر الدخول إلى موقع صندوق المعونة الوطنية ثم كتابة البيانات المطلوبة كاملة على مراحل وتوجيه الطلب إلى الجهات الحكومية للنظر فيه.

 

وكان وزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح ، أشار في وقت سابق إلى أن البرامج التي تطلقها الوزارة ، تهدف إلى التيسير على المواطنين ، والتخفيف عنهم في ظلّ جائحة كورونا ، حيث أن هنالك كثيرا من العائلات الأردنية تضرّرت نتيجة لذلك.

 


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
0230a5b3-0f1e-49a1-9f3e-159fd61a6ed5

بعد صخرة ذيبان .. صخرتان تثيران اعجاب المواطنين تعرف عليهما - صور

22

الاجهزة الامنية على مداخل المستشفيات ... خطوة تلقى ترحيب المواطنين

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

وباء كورونا في المملكة يسيطر على مجريات أحداث 2020

1

أجواء غداء يوم الجمعة وتغيرات قبل وبعد كورونا

1228293840

الكمامة اصبحت رفيق المواطنين في كل مكان .. فما مصيرها ؟

8201918164650739013534

ترحيب اردني بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية

أخبار متعلقة
12202015165657744556654

توضيح حكومي حول الرواتب

1220205134952798256451

تغيير على موعد صرف الرواتب الشهر الحالي

52fe7a227bf7fa668b5ebe526753b7e2

برنامج دعم لفئة جديدة بسبب كورونا

c0521940d805fc19a95935a444be27f1

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين