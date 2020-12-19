بدء تقديم طلب للحصول على الدعم النقدي - رابط

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق المعونة الوطنية ، أمس الجمعة، عن بدء التقديم لطلب للاستفادة من مساعدات برنامج الدعم التكميلي "تكافل"، ودعم عمال المياومة.

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رابط التسجيل في دعم عمال المياومة والدعم التكميلي: اضغط هنا



وأوضح الصندوق بأن صرف دعم عمال المياومة يشترط أن لا يكون الشخص لديه اشتراكا بالضمان الاجتماعي.

وأشار إلى وجود مجموعة شروط للحصول على دعم عمال المياومة والدعم التكميلي من صندوق المعونة الوطنية.



ولفت الصندوق إلى أهميــة عدم امتلاك الشخــص المسجل سيارة نقل مشترك أو سيارة عمومي باسمه الشخصي، وأن لا يحصل على أي راتــب أو مساعـــدات من

الصنـدوق خلال الوقت الراهن.



ونوه إلى أنه يجب أن لا يكون لدى الشخص عقارات أو أراضٍ مسجلة باسمه أو سيارة حديثة (مع وجود استثناءات)، وأن يكون غير متقاعد من الضمان الاجتماعي.



وأوضح أنه يمكن التسجيل في دعم المياومة والتكميلي عبر الدخول إلى موقع صندوق المعونة الوطنية ثم كتابة البيانات المطلوبة كاملة على مراحل وتوجيه الطلب إلى الجهات الحكومية للنظر فيه.

وكان وزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح ، أشار في وقت سابق إلى أن البرامج التي تطلقها الوزارة ، تهدف إلى التيسير على المواطنين ، والتخفيف عنهم في ظلّ جائحة كورونا ، حيث أن هنالك كثيرا من العائلات الأردنية تضرّرت نتيجة لذلك.



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