الإثنين 09-11-2020
الوكيل الاخباري

تعليق الدوام في بنك تنمية المدن والقرى اليوم

تعديل مواعيد مستشفى الجامعة

بدء تنفيذ الخطة الأمنية قبــــل الانتخابات

صرف رواتب التعليم الإضافي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الصمت الانتخابــي يدخل حيز التنـــفيذ

أسعار الذهب الإثنين 9/11/2020

أجواء لطيــفة اليوم

فريق من الخدمات الطبية يجري عملية نادرة لمصابة بفيروس كورونا

السماح للصيدليات بإيصال الادوية الى المنازل خلال الحظر الشامل




الإثنين، 09-11-2020 08:39 ص

في 1824 مركزا للاقتراع

بدء تنفيذ الخطة الأمنية قبــــل الانتخابات

الامن
رجال من الأمن العام - أرشيفية


الوكيل الإخباري - باشـــرت مديرية الامن العام، اعتبارا من صباح اليوم الإثنين استلام واجباتها الامنية في تأمين سير العملية الانتخابية، من خلال توزيع النقاط الامنية على مختلف مراكز الاقتراع والبالغ عددها 1824 مركزا، موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان
 

ويشارك في تنفيذ الخطة الأمنية هذا العام أكثر من 45 الفاً من مرتبات الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والشرطة النسائية، بشكل مباشر في توفير الأمن خلال جميع مراحل العملية الانتخابية وبأدوار هادفة للتسهيل على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، في ظل إجراءات محكمة تراعي الالتزام بسيادة القانون، وباستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية بما فيها الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة والسيطرة.


وكانت مديرية الامن العام قد اعدت خطة امنية للانتخابات النيابية 2020، ترتكز على نشر القوة الامنية وتوزيعها على جميع مرافق العملية الانتخابية وبمراحلها المختلفة، وتوفير المظلة الأمنية لمراكز الاقتراع والفرز، وحماية عمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات المخالفة، منذ لحظة الاقتراع ولحين إعلان النتائج النهائية.

 

وحرصت مديرية الأمن العام أن تكون الخطة الأمنية متسقة مع التعليمات المتعلقة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع تفشي فيروس كورونا وضمان الالتزام بأوامر الدفاع اثناء عملية الاقتراع من حيث الالتزام بالسلامة العامة والتباعد الاجتماعي، واتباع افضل الممارسات الصحية التي تحول دون انتقال العدوى او انتشارها بين المواطنين.

 

المصدر : بترا

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
57ab25a0637ede1d1b2b5d92f587a352

ضبط 5 الاف قطعة من مستحضرات تجميل غير مجازة

251177

تعليق الدوام في بنك تنمية المدن والقرى اليوم

1120202235131875698759

اغلاق مكاتب شركة مياه اليرموك اليوم بسبب كورونا

-1313915102

تعليق الدوام في وزارة العمل ومديرية عمل سحاب

مس

تعديل مواعيد مستشفى الجامعة

راتب

صرف رواتب التعليم الإضافي

أخبار متعلقة
امن

الأمن : 45 الفاً من مرتباتنا لتوفير الأمن في الانتخابات

امن

رسالة أمنيــة هامة للأردنيين

1020201615736499575093

مديرية الامن العام تصدر بياناً وتهيب بالمواطنين

10202016213835870007147

الامن العام يعلن عن تشكيل فرق امنية ضاربة للتعامل مع البلطجية

4311108d-4b2d-4fc7-b00a-326ab05cc6eb

موقف بطولي لمساعدة مواطن من قبل قوات الدرك

jordan-coronavirus-nurse-heart-RTS37P1U-HiRes-630x420

2457 اصابة محلية بكورونا خلال 48 ساعة من الحظر الشامل في المملكة