بدء تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة في المفرق

الوكيل الإخباري - باشر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، بالتعاون مع منظمة الخبرة الفرنسية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة في المفرق.

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وقال رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام الدكتور عاطف عضيبات، إن المشروع يتضمن في مرحلته الأولى اجراء صيانة لمركز الأمل للتربية الخاصة، وإنشاء ملعب للأطفال، مشيرا إلى أن مراحل العمل في المشروع ستستمر لـ8 أشهر.



وبين عضيبات، أن المشروع الذي جرى اطلاقه اخيرا، يهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة، وتزويدهم بمهارات مهنية تساعدهم على إعالة أنفسهم وأسرهم، مع التركيز على الفئات الأقل حظا.



وأكد أهمية المشروع في تطوير مرافق مراكز الأمل للتربية الخاصة، وإتاحة الفرصة لأكثر من 360 فردا وجهة رسمية وخاصة للاستفادة منها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتحقيق الأهداف التطوعية و الخيرية، لافتا إلى أهميته في إيجاد حالة من الوعي لدى المستفيدين بأهمية تعزيز الحماية الاجتماعية وصولا لتحقيق الدمج الاجتماعي.



وثمن عضيبات دعم منظمة الخبرة الفرنسية والاتحاد الأوروبي داعيا الى استمرارية التواصل من اجل تعميم الفائدة على ابناء المجتمع.