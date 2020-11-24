الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

حقيقة الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

بدء توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي

النقل البري للوكيل : القرار باقٍ والمخالفة تصل إلى 110 دنانير

في زمن قياسي .. فزعة أردنية لمساعدة مواطنين تواصلا مع برنامج الوكيل

أسعار الذهب الثلاثاء 24/11/2020

المملكة على موعد مع منخفض جوي

وفيات الثلاثاء 24/11/2020

أجواء لطيفة الحرارة الثلاثاء

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء لوظيفة قيادية شاغرة

شاهد بالصور .. بناء مستشفى ميداني لحالات كورونا في عمان

الثلاثاء، 24-11-2020 12:12 م

عملا بالشروط الصحية

بدء توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي

تك
أرشيفية


الوكيل الإخباري - باشرت مديريات التربية والتعليم، الثلاثاء، بتسليم بطاقات الجلوس لامتحان شهادة الدورة التكميلية لطلبة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2020/2021 .

اضافة اعلان
 

وكانت وزارة التربية والتعليم ، أكدت الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيُصار إلى توزيع أرقام الجلوس ، وفق آلية تعتمدها المديريات المختلفة ، عملا بشروط الصحة العامة في ظلّ جائحة كورونا، بتفويض من وزارة التربية .


واعتمدت المديريات ، مدارس معينة ، حيث تحقيق التباعد الجسدي بين الطلبة بإشراف لجانٍ مختصة.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، برنامج الامتحان التكميلي، للفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين (سابقا) وطلبة الدراسة الخاصة بعد أن أقرته لجنة الامتحان العام.

 

ووفق البرنامج سيبدأ الامتحان يوم الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل وينتهي السبت الموافق 16 كانون الثاني/ يناير 2021.


ويظهر جدول البرنامج أن الجلسة الأولى من الامتحان ستكون في تمام العاشرة صباحًا، وبدء الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وأن الامتحان سيبدأ بمبحث التربية الإسلامية، واتّضح من البرنامج زيادة وقت الامتحان لكل من المباحث الآتية: (الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم الأرض والبيئة، واللغة العربية تخصص).


وأكدت الوزارة أن طبيعة الامتحان لن تتغير عما كانت عليه في الامتحان العام حيث إن نمط الامتحان سيكون من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء مبحث الرسم الصناعي للفرع الصناعي.

 

يُشار أن عدد المشتركين الذين تقدموا بطلب اشتراك للامتحان التكميلي بلغ 95393 مشتركا ومشتركة، وهم من الذين تقدموا للامتحان العام لعام 2020 ولم يستكملوا متطلبات النجاح أو من الراغب منهم في رفع المعدل.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
420202917333125478836

تصريح لوزير الداخلية بشأن الأفراح والمناسبات

1120202321220257675094

حقيقة الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

11202023111537681700281

أمانة عمّان: 40 شخصا خالفوا أمر الدفاع 20 الاثنين

150016_7_1587319008

الملك يفتتح المستشفى الميداني العسكري في الزرقاء

10202024287170575436

56 إصابة جديدة بالفيروس بين كوادر بلدية جرش

52020665440510026343

استثناء الأردنيين المسافرين للصين من هذا الفحص

أخبار متعلقة
وزارة

توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي خلال اليومين القادمين

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

5fb6221575c8c

بدء الامتحان الوطني لطلبة الأول ثانوي

وزارة التربية والتعليم

بيان هام لأبناء المعلمين الحاصلين على توجيهي 2020

التربية

التربية توضح للوكيل آلية توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي