بدء توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي

الوكيل الإخباري - باشرت مديريات التربية والتعليم، الثلاثاء، بتسليم بطاقات الجلوس لامتحان شهادة الدورة التكميلية لطلبة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2020/2021 .

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وكانت وزارة التربية والتعليم ، أكدت الأحد لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيُصار إلى توزيع أرقام الجلوس ، وفق آلية تعتمدها المديريات المختلفة ، عملا بشروط الصحة العامة في ظلّ جائحة كورونا، بتفويض من وزارة التربية .



واعتمدت المديريات ، مدارس معينة ، حيث تحقيق التباعد الجسدي بين الطلبة بإشراف لجانٍ مختصة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، برنامج الامتحان التكميلي، للفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين (سابقا) وطلبة الدراسة الخاصة بعد أن أقرته لجنة الامتحان العام.

ووفق البرنامج سيبدأ الامتحان يوم الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل وينتهي السبت الموافق 16 كانون الثاني/ يناير 2021.



ويظهر جدول البرنامج أن الجلسة الأولى من الامتحان ستكون في تمام العاشرة صباحًا، وبدء الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وأن الامتحان سيبدأ بمبحث التربية الإسلامية، واتّضح من البرنامج زيادة وقت الامتحان لكل من المباحث الآتية: (الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم الأرض والبيئة، واللغة العربية تخصص).



وأكدت الوزارة أن طبيعة الامتحان لن تتغير عما كانت عليه في الامتحان العام حيث إن نمط الامتحان سيكون من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء مبحث الرسم الصناعي للفرع الصناعي.

يُشار أن عدد المشتركين الذين تقدموا بطلب اشتراك للامتحان التكميلي بلغ 95393 مشتركا ومشتركة، وهم من الذين تقدموا للامتحان العام لعام 2020 ولم يستكملوا متطلبات النجاح أو من الراغب منهم في رفع المعدل.

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