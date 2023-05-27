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السبت، 27-05-2023 12:51 م

بدء توزيع تذاكر حفل النجوم العرب والاردنيين بمناسبة زفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - بدأت الجهة المُنظمة لحفل الفنانين الاردنيين والعرب، بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، بتوزيع تذاكر الدخول لموقع الحفل، والذي سيقام يوم الاثنين المقبل في ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.

وبدأت الشركة المنظمة حسب رصد "الوكيل الإخباري" التواصل مع الأشخاص الذين سجلوا عبر الموقع الالكتروني لمراجعة مواقع محددة لاستلام التذاكر مع إبراز الهوية الشخصية عند الاستلام .

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 أيار الحالي.

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ووفرت الجهة المنظمة حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء.

 




 

 


 

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