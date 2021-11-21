الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 09:06 ص

بدء توقف ضخ مياه الديسي عن مناطق في المملكة

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الوكيل الإخباري- بدأ الأحد توقف ضخ المياه من الديسي الذي يستمر حتى مساء الخميس.

وتالياً المناطق المتأثرة

محافظة العاصمة عمّان:

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الرابية، ام أذينه ،المدينة الرياضية،الشميساني ، ضاحية الاستقلال. ضاحية الامير حسن ، عرجان، طبربور، تلاع العلي، حي بركة ، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي ، شفابدران ،ابو نصير،ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم السماق،  عبدون، دابوق، حي الفضيله ،خلدا، مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية ، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب ،الجويدة ،خريبة السوق ،الزهور ،اليادودة ،الحاتميه، اللبن ،الطنيب ،اسكان الرحمانية ،النقيرة ،البويضه ،ام بطمه ضاحية الحاج حسن ،قرية ابو صياح أجزاء من لواء الجيزة.

محافظة الزرقاء:
المنطقة الغربية من الزرقاء ، أجزاء من لواء الرصيفة

 




 

 


 

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