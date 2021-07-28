بدء حملات نظافة عامة في الرصيفة وبصيرا

الوكيل الإخباري - نفذت اليوم الأربعاء حملات نظافة في محافظتي الزرقاء والطفيلة ضمن فعاليات الحملة الوطنية للنظافة العامة التي أطلقتها وزارة البيئة أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان



ففي الزرقاء نفذت بلدية الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم حملة نظافة عامة ضمن فعاليات الحملة الوطنية للنظافة العامة التي أطلقتها وزارة البيئة أمس الثلاثاء. ونفذت البلدية، بالتعاون مع رجال الأمن العام ومتطوعين شباب، جولات نظافة عامة شملت جميع مناطقها شاركت فيها كافة الكوادر المعنية بالشأن البيئي والصحي في البلدية.



وقال متصرف لواء الرصيفة رئيس لجنة البلدية الدكتور سلطان الماضي لـ(بترا)، إن الحملة تهدف إلى المحافظة على نظافة المرافق العامة، والتخلي عن القاء النفايات عشوائيا، والابتعاد عن مسببات التلوث البيئي والحد منها.



وأكد أن المحافظة على البيئة هي مسؤولية تشاركية لا تكتمل الا بالتعاون بين الكوادر المعنية والمواطنين للوصول الى بيئة صحية نظيفة. وثمن الماضي جهود جميع العاملين في البلدية من كوادر النظافة والبيئة والمواطنين لإنجاحهم هذه الفعالية مؤكدا أهمية نشر الوعي بأهمية المحافظة على النظافة كسلوك مجتمعي حضاري حفاظا على مدينة الرصيفة نظيفة وآمنة بيئيا.



وفي محافظة الطفيلة أطلق مكتب أوقاف لواء بصيرا، اليوم الأربعاء، حملة نظافة عامة شملت مساجد اللواء وساحاتها.



وجاء إطلاق الحملة من مقام الحارث بن عمير الازدي، بالتعاون مع مديرية زراعة اللواء، وضمن فعاليات الحملة الوطنية للنظافة العامة التي أطلقتها وزارة البيئة تحت شعار "بهمتنا نحمي بيئتنا".



وقال مدير مكتب الأوقاف سالم القوابعة، إن الحملة التي تستمر لأيام تأتي حرصا على أهمية العناية في بيوت الله وعمارتها ورعايتها وإعادة تأهيل حدائقها وساحاتها وتعقيمها.