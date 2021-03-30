بدء حملة التطعيم ضد كورونا لذوي الاحتياجات الخاصة غداً

الوكيل الاخباري - أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع خلية عمليات الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة عن بدء حملة لتطعيم الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المنصة اعتبارا من يوم غد الاربعاء .

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وتخضع عملية التطعيم لضوابط تشمل أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة وفقا لتقرير طبي صادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو اللجان الطبية اللوائية التابعة لها أو عن أحد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية أو أحد المستشفيات الجامعية يبين نوع الإعاقة ودرجتها، وأن يكون الشخص مسجلا في منصة تلقي لقاح كورونا.



