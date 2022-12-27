بدء حملة التوعية بمرض السل في الكرك

الوكيل الاخباري - بدأت، اليوم الثلاثاء في الكرك، فعاليات البرنامج الوطني للتوعية والوقاية من مرض السل (التدرن)، ضمن أنشطة وزارة الصحة التوعوية.



واستعرض مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين الدكتور إبراهيم المعايعة الجهود الوطنية لمكافحة وباء السل عبر الرعاية الوقائية والعلاجية المتبعة من خلال المراكز المنتشرة بمحافظات المملكة، مشيرا إلى أن الأردن يتصدر دول العالم والإقليم بمكافحته للسل، بالإضافة إلى أنشطة التوعية الصحية المجتمعية وتدريب الكوادر الطبية.

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