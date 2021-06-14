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الإثنين، 14-06-2021 10:12 ص

بدء حملة تبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

غادر
شعار الخدمات الطبية الملكية


الوكيل الإخباري - بدأت مديرية الخدمات الطبية الملكية، الاثنين، حملة للتبرع بالدم بمستشفياتها كافة، تزامنا مع اليوم العالمي "للمتبرعين بالدم"، الذي يصادف 14 حزيران/ يونيو من كل عام.

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وبينت مدير مركز الأميرة إيمان للأبحاث والعلوم المخبرية في الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب لمى الفياض، أن مديرية الخدمات وضعت ضمن استراتيجيتها وخططها الصحية توفير الدم ومكوناته بشكل مأمون وكاف على سلم أولوياتها، والتبرع بالدم هو إجراء طبي تطوعي يتم بنقل الدم من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج للدم، للوقوف معه ومساندته وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.


وقالت مسؤولة بنك الدم في الخدمات الطبية الملكية المقدم الطبيب سناء سعيدات: "إننا نوجه دعوة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بهذه الحملة وذلك للتعبير عن الوعي والمسؤولية المجتمعية، إضافة لكون التبرع بالدم فرصة للاطمئنان الدوري على الصحة العامة للمتبرعين".


ودعت الخدمات الطبية الملكية الراغبين بالتبرع بالدم بضرورة مراعاة شروط السلامة العامه للوقاية من فيروس كورونا.

 


 




 

 


 

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