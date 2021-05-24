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بدء حملة تطعيم اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بالأزرق

الإثنين، 24-05-2021 03:02 م

بدء حملة تطعيم اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بالأزرق

لقاح


الوكيل الإخباري - بدأت في المخيم الإماراتي الأردني (مريجيب الفهود) للاجئين السوريين في قضاء الأزرق بمحافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من برنامج تطعيم اللاجئين ضد كورونا في المخيمات الأردنية بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي ورعاية وزارة الصحة, والتي اشتملت على إعطاء 12 ألف جرعة من لقاح " سينوفارم" الصيني للاجئين السوريين.

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وقال مساعد الأمين العام لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور غازي شركس إن توفير اللقاحات للاجئين السوريين في المملكة من أولويات وزارة الصحة، مثمنا دور الإمارات في دعم جهود الأردن بتوفير اللقاحات وإعطائها للاجئين في المخيمات بأسرع وقت حماية لهم من نقل العدوى بفيروس كورونا, مؤكدا الشراكة الحقيقية بين الجانبين في جميع القطاعات خاصة الصحية منها.
وبين أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في حماية المجتمع من انتشار عدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى رفع قدرات الكوادر الصحية العاملة، والوصول إلى أعداد كافية من اللقاحات لتحقيق المناعة المجتمعية.


وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد البلوشي، إنه سيجري تطعيم عشرات الآلآف من اللاجئين السوريين في جميع المخيمات في الأردن للتصدي لجائحة كورونا إقليميا ودوليا وتقديم مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء السوريين وبما يسهم في دعم جهود الأردن في التصدي للجائحة وتداعياتها.
ووجه الشكر لوزارة الصحة وإدارة شؤون اللاجئين والجهات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية على جهودها المتمثلة بسرعة الاستجابة وتنظيمها وتعاونها مع السفارة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ برنامج التطعيم، مؤكدا استعداد الجانبين لتوسيع نطاق المستهدفين من اللقاحات خاصة وسط الشرائح الضعيفة والفئات الأكثر عرضة للإصابة.


وقامت كوادر طبية متخصصة من الهلال الأحمر الإماراتي بالبدء بإعطاء اللقاح لعدد من اللاجئين السوريين في المخيم ضمن تنظيم واشتراطات صحية عالية المستوى، فيما أعرب عدد من اللاجئين السوريين عن شكرهم للأردن والإمارات على سرعة توفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى.


 




 

 


 

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