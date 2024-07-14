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الأحد، 14-07-2024 10:43 م

بدء حملة رش بساتين الرمان في مناطق لواء بني كنانة

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الوكيل الإخباري - انطلقت في لواء بني كنانة، اليوم الأحد، حملة لرش بساتين الرمان، تنفذها مديرية زراعة لواء بني كنانة ممثلة بشعبة الثروة النباتية وبدعم من مديرية زراعة إربد.

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وقال مشرفا الحملة المهندس نبيل عبيدات ومحمد حمادنة إن الحملة بدأت اليوم في منطقتي عين الباردة وعين سعسل، وذلك بحسب خطة العمل المعدة مسبقا، وستتواصل الحملة في الأيام المقبلة في مناطق أخرى من اللواء.


بدورهم، أعرب أصحاب بساتين الرمان في لواء بني كنانة عن تقديرهم وشكرهم لوزارة الزراعة على تنفيذ الحملة.


يشار إلى أن مديرية زراعة إربد ولواء بني كنانة، ستقومان بتقديم كل ما يلزم من مبيدات حشرية وآليات لإنجاح الحملة.

 




 

 


 

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