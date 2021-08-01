بدء حملة نظافة على جوانب الطرق بالطفيلة

الوكيل الاخباري -

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بدأت بلدية الطفيلة الكبرى حملة لإعادة تأهيل ونظافة مداخل ومخارج المدينة، اضافة الى تنفيذ ورشات ميدانية لصيانة تصاريف مياه الأمطار ودهان الاطاريف للجزر الوسطية وجوانب الشوارع الرئيسية والفرعية.وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى نائب محافظ الطفيلة حسن الشاويش، إن الحملة تشمل نحو 15 موقعا تم تحديدها، إلى جانب مداخل المدينة ومخارجها الرئيسية، في إطار خطة وضعتها لجنة البلدية بالتعاون مع مديري مناطق البلدية بهدف تأهيل الطرقات الرئيسية والفرعية وجوانبها وإضفاء المعالم الجمالية لتحسين المشهد البصري وواقع الخدمات المقدمة لمستخدمي هذه الطرق وللمواطنين على حد سواء.