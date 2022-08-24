بدء دوام الهيئة التدريسية في المدارس اليوم

الوكيل الاخباري - يلتحق اليوم الأربعاء، أكثر من 137 ألف معلم ومعلمة، وأكثر من 35 ألف إداري بمدارسهم، قبيل أسبوع من بدء العام الدراسي 2022/2023 في القطاعين العام والخاص.

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حيث يبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول، بعد أن يبدأ دوام الهيئات التدريسية اليوم 24 آب/أغسطس.



ويبلغ عدد المعلمين الملتحقين بالدوام في مدارسهم اليوم الأربعاء، 137799 معلما ومعلمة بينهم 93469 معلما ومعلمة في المدارس الحكومية.



ويبلغ عدد الإداريين الملتحقين بالدوام في المدارس 35280، الأربعاء، منهم 20154 إداريا وإدارية في المدارس الحكومية، بحسب وزارة التربية.



ويبدأ العام الدراسي 2022/2023، يوم الأربعاء 31 آب/أغسطس