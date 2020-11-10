بدء سريان قرار حظر التجول الشامل في المملكة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - دخل حظر التجول الشامل في جميع مناطق المملكة حيز التنفيذ في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء ليمتد الى الساعة السادسة من صباح يوم الاحد القادم .

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ووفق بلاغ صدر عن رئاسة الوزراء فقد استثنى الحظر الشامل بعض القطاعات منها:

القطاعات الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي يتم تحديدها من قبل الوزير المختص.



القطاع الصحي العام والخاص باستثناء المراكز الصحية.



موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب.



رؤساء وأعضاء وكوادر لجان الانتخاب في الميدان.



المراقبين المحليين والدوليين.



