بدء سريان قرار حظر التجول في عين الباشا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - يبدأ في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين سريان قرار لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد بعزل منطقة عين الباشا عن باقي مناطق محافظة البلقاء، وفرض حظر تجوّل شامل فيها ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.

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ووفق رئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد فان المناطق التي يسري عليها قرار الحظر الشامل في لواء عين الباشا :



ابتداء من الشارع أمام مستشفى الأمير حسين الى شارع عبد الكريم الفاعوري ، ومن ثم الشارع المؤدي الى السلط ، وحتى دوار الجسر المتجه الى صافوط ، وحتى بداية صافوط.



