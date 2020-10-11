الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

بدء سريان قرار فك العزل عن عدد من مناطق المملكة - صور

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الأحد، 11-10-2020 05:58 ص

بدء سريان قرار فك العزل عن عدد من مناطق المملكة - صور

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بدأ في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الاحد سريان قرار فك العزل عند عدد من مناطق المملكة .

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وشمل قرار رفع العزل عن أجزاء من مناطق البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وقضاء إيل في محافظة معان، ومخيم البقعة في محافظة البلقاء، وبلدة القصر في محافظة الكرك .

 

وقد عملت كوادر مديرية المناطق في بلدية الزرقاء على إزالة الحواجز الاسمنتية والسواتر الترابية في المناطق المعزولة بالزرقاء الجديدة والبتراوي.


وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بأن كوادر مديرية المناطق باشرت بازالة الحواجز الاسمنتية والسواتر الترابية من المناطق المعزولة بعد صدور قرار ادارة الازمات بانهاء الحظر الشامل عن هذه المناطق بسبب انتشار فايروس كورونا.







 




 

 


 

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