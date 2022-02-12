بدء "سعد ابلع" غدا الأحد - فيديو

الوكيل الإخباري - بدأ يوم غدٍ الاحد المصادف 13 شباط، أول أيام سعد بلع او "سعد ابلع"، وهو القسم الثاني من السعودات الأربع التي تتكون منها خماسينية الشتاء.

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وتبدأ السعودات بسعد الذابح ثم سعد ابلع، يعقبه سعد السعود، وسعد الخبايا، ومدتها 50 يوما هي عدد أيام خماسينية الشتاء ويتكون كل جزء منها من 12.5 يوم.



وقصة السعودات الاربعة ترتبط بشاب يدعى "سعد"، قرر السفر في يوم دافئ من شهر شباط، ولم يستمع لنصائح والده بضرورة أن يحمل معه ما يضمن له الدفء من فراء وحطب.

وبحسب الروايات المتوارثة عن الأجداد، فإن سعداً تفاجأ بنصف الطريق بتغير الجو الذي أصبح شديد البرد، مصحوبا بالأمطار والثلوج الغزيرة، ولم يكن أمام سعد حل إلا أن يذبح ناقته ليتدفأ بوبرها ومن هنا جاءت تسمية أيام "سعد الذابح" وتتميز بشدة بردها.



فيما بدأت قصة سعد بلع أو "سعد ابلع" عندما شعر سعد بعد أيام بالجوع ولم يكن أمامه إلا أن يأكل من لحم الناقة، وبذلك أطلق على هذه الأيام "سعد ابلع"، وتمتد هذه الفترة من 13 شباط-25. والتي تتميز بأنها مهما أمطرت في هذه الفترة فإن الأرض تبتلع المطر بسرعة.