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الأربعاء، 13-10-2021 08:14 م

بدء شمول سائقي المركبات العمومية بمظلة الضمان الاجتماعي

الضمان


 الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن بدئها مرحلة شمول سائقي المركبات العمومية (التاكسي الأصفر والسرفيس) بمظلة الضمان الاجتماعي اعتباراً من هذا اليوم الموافق 13/10/2021.

وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن شمول هذه الفئة يأتي إنطلاقاً من التعديلات التي أجرتها على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من أبناء الوطن العاملين لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى تحقيق استفادتهم من المنافع التي يوفّرها قانون الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة أن شمول هذه الفئة بمظلة الضمان الاجتماعي سيكون إلزامياً في كافة التأمينات المطبقة لديها، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيتم عند تجديد البطاقة التعريفية لكل سائق لدى المؤسسة بصفتها مفوضة من هيئة قطاع النقل بإصدار هذه البطاقة.

وأضافت المؤسسة أن هذا النظام يتيح للسائقين الشمول بتأمين الشيخوخة بشكل كلي أو وفقاً لنظام الشرائح، حيثُ تتضمن الشريحة الأولى نسبة  (75%) من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة فيما الشريحة الثانية  (50%)  والشريحة الثالثة (25%) والشريحة الرابعة (10%)، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على شمولهم بأحكام القانون. 

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