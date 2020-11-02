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بدء صرف سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي

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الإثنين، 02-11-2020 07:48 ص

من خلال فروع بنك القاهرة عمان

بدء صرف سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي

مصاري
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - يبدأ صرف سلف المتقاعدين من خلال فروع بنك القاهرة عمان والبالغ عددهم حوالي 3 آلاف مستفيد، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين، وحتى مساء يوم الخميس الموافق 5/11/2020، وفق ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة، في بيان صحافي، أمس الأحد ، أن 26 فرعاً من فروع بنك القاهرة عمان سوف تستقبل المتقاعدين يومياً من الساعة الثالثة وحتى الخامسة والنصف مساءً لاستلام مبالغ السلف، مبينةً أن المتقاعد الذي تقدم بطلب الحصول على السلفة سوف تصله رسالة نصيّة على هاتفه تتضمن رقم صرف لمراجعة أحد فروع بنك القاهرة عمان المعتمدة للصرف واستلام المبلغ.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن 26 فرعاً لبنك القاهرة عمان فقط سوف تقوم باستقبال المتقاعدين لغايات صرف السلف وهي فروع البنك في محافظات ومناطق (الطفيلة، العقبة، الكرك، جرش، عجلون، اربد الرئيسي، حكما، بني كنانة، الرمثا، البيادر، ماركا، أبو علندا، الحرية، ياسمين، أبو نصير، طبربور، جبل الحسين، مأدبا، شارع بغداد، شارع الجيش، السلط شارع اليرموك، مكتب السلط، مرج الحمام، الهاشمي الشمالي، معان، المفرق).

ودعت المؤسسة متقاعديها ممن لهم سلف ووصلت لهم رسالة عبر هواتفهم إلى الالتزام بمراجعة فروع بنك القاهرة عمان المذكورة أعلاه وخلال الوقت المحدد لاستقبالهم لغايات صرف واستلام السلف.

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