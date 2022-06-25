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السبت، 25-06-2022 03:29 م

بدء صرف سلف وقروض المتقاعدين اعتباراً من يوم الاحد

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أن سلف وقروض المتقاعدين يبدأ صرفها اعتبارا من يوم غدٍ الأحد، بعد أن تم ايداع الرواتب في البنوك الخميس الماضي.

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وبينت المؤسسة، في ردها على استفسارات، رصدها "الوكيل الاخباري" أنه عادة ما يتم انجاز طلب السلفة خلال شهر أو أقل، موضحة أنه في حال استكمال المعاملة يتم ارسال رسالة للمستفيد من القرض.


وأعلنت المؤسسة بوقت سابق عن تأجيل أقساط السلف الشخصية الممنوحة لمتقاعديها عن شهر حزيران الحالي، حيثُ لن يتم اقتطاع الأقساط من رواتبهم التقاعدية لهذا الشهر، مؤكدةً أنه لن يترتب على هذا التأجيل أي فائدة للتسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية مع قرب عيد الأضحى المبارك.



 




 

 


 

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