بدء صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية

الوكيل الخباري-

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء صرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح (جزئية أو كلية) أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023 -2024.ووفق الوزارة، يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل الموافق14 تموز 2024.وبينت الوزارة أن الصرف سيتم وفقاً لما يلي:1. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية: (جامعة البلقاء التطبيقية/المركز، جامعة آل البيت ، الجامعة الهاشمية، الجامعة الأردنية، الجامعة الأردنية/فرع العقبة، جامعة الحسين بن طلال، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الجامعة الألمانية الأردنية).2. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة (أوائل ألوية، جيوب الفقر، الصندوق الأردني الهاشمي ) للعام الجامعي 2023-2024، وكانوا قد سددوا رسوم الفصلين الدراسيين الأول، والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية: (جامعة البلقاء التطبيقية/المركز، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الأردنية).وأوضحت الوزارة أنها ستقوم تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها.