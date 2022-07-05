بدء عقد دورات السلامة والصحة المهنية في العقبة

الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسّسة التّدريب المهني، اليوم الثلاثاء، أولى دورات مشرف السلامة والصحة المهنية في محافظة العقبة لمجموعة من موظفي مصفاة البترول الأردنية بالعقبة وشركة العقبة للمطارات؛ بهدف رفع كفاءتهم بهذا المجال النوعي الذي يسهم في المحافظة على الأرواح و الممتلكات.



وقالت المؤسّسة، وفق بيان صحفي، إنّ هذه الدورات تهدف إلى توفير المعرفة والمهارة العلمية والعملية من خلال سلسلة محاضرات تتضمن إدارة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وتداول وتخزين المواد داخل المستودعات، والمخاطر الكيميائية والكهربائية والميكانيكية والإنشائية والفيزيائية والبيولوجية، والوقاية من الحريق، والإسعافات الأولية، والتفتيش على تعليمات السلامة، والوسائل السمعية والبصرية.

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