بدء عملية الاقتراع لانتخابات غرف التجارة

الوكيل الاخباري -

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بدأت صباح اليوم مراكز الاقتراع باستقبال الناخبين لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية 2022.ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2022، والصادرة بمقتضى نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009، وتم فتح الصناديق في تمام الساعة (8) صباحا، وتم رصد أول عملية اقتراع في غرفة تجارة الطفيلة في تمام الساعة (8,01,33)، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة مساءً.