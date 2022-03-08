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بدء عملية تحرك عدد من الأردنيين إلى خارج مدينة سومي الأوكرانية

الثلاثاء، 08-03-2022 10:33 ص

بدء عملية تحرك عدد من الأردنيين إلى خارج مدينة سومي الأوكرانية

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنه بدأت اليوم الثلاثاء عملية تحرك عدد من الأردنيين إلى خارج مدينة سومي الأوكرانية.

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وأعلنت عن تأمين ركوب عدد من الأردنيين وعائلاتهم على حافلةٍ عليها جنسيات أخرى، بينما تمكن عددٌ آخر من الأردنيين من استخدام المركبات الصغيرة لغايات النقل لجهاتٍ خارج مدينة سومي الأوكرانية، والتي كانت قد عملت خلية الأزمة في الوزارة والسفارة في العاصمة أنقرة، منذ فجر اليوم، على حشدها وضمان أكبر عدد من المركبات لنقل الأردنيين من خلال نقاط الاتصال مع الجالية في أوكرانيا والسلطات المحلية في مدينة سومي. 

وتتابع خلية الأزمة الآن عملية النقل بالتنسيق مع نقاط الاتصال في مدينة سومي لحصر أسماء الأردنيين الذين تمكنوا من الصعود على وسائط النقل، واستمرار العمل على تأمين من تبقى من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم.

 

وقامت خلية الأزمة في الوزارة كذلك بالتنسيق مع السفارة في أنقرة بإجراء العديد من الاتصالات مع السلطات المحلية في مدينة سومي، وعدد من سفراء الدول العربية المقيمين في أوكرانيا، وذلك لضمان التنسيق المشترك لخروج الأردنيين الآمن في حال تمّ البدء بعملية الإجلاء. 

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