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السبت، 10-07-2021 11:12 ص

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

وزارة-العمل
وزارة العمل


الوكيل الإخباري - دعت وزارة العمل الجمعة، أصحاب العمل إلى الاستفادة من دوام مديريات العمل ومكاتبها المنتشرة في عمّان والمحافظات ومديرية العاملين في المنازل أيام السبت خلال فترة قوننة وتحسين الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء وبدأت في 4 تموز/يوليو الحالي وتستمر حتى 2 أيلول/سبتمبر المقبل.

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وأشارت الوزارة في بيان اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، إلى أن "دوام مديرياتها ومكاتبها أيام السبت سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء"، علما بأن "دوامها في باقي أيام الأسبوع خلال فترة قوننة وتحسين أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 5 مساء".


وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، إن "قرار الوزارة بتمديد ساعات عمل مكاتبها ومديرياتها خلال فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، يهدف إلى التسهيل على أصحاب العمل والتخفيف عليهم وتسريع إنجاز معاملاتهم أثناء مراجعتهم لها".


وإشار الزيود إلى حرص الوزارة على أن يستفيد أكبر عدد من أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية من قرار قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم.


 




 

 


 

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