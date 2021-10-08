بدء عمل مركز صحي جبة الأولي في جرش السبت

الوكيل الاخباري- أعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة جرش محمد الطحان، عن بدء العمل في مركز صحي جبة الأولي السبت.



وقال الطحان، إنّ المبنى الجديد "واسع وتم تزويده بأجهزة طبية حديثة، مثل جهاز تخطيط القلب، وتم تزويده بعيادة الطب العام، وطب الأسرة والأسنان".



وأوضح، أن مساحة المبنى الجديد 850 مترا بطابقين، ويحتوي على قاعة محاضرات طبية مجهزة، مشيرا إلى أنه تم الانتقال من المبنى السابق؛ بسبب قدمه، وضيق مساحته.



ولفت، إلى أن المركز سيعمل من الساعة 8:00 صباحا، وحتى 4:00 مساء.



"يوجد في محافظة جرش 29 مركزا صحيا، 4 منها مراكز شاملة ومستشفى حكومي" وفقا للطحان.



وأشار، إلى وجود مركز صحي قيد الإنشاء بنسبة 67% في المحافظة، متوقعا الانتهاء منه العام المقبل.



وفيما يتعلق باللقاح المضاد من فيروس كورونا، قال الطحان، إنّ 127 ألف جرعة أعطيت في المحافظة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم.

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