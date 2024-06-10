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الإثنين، 10-06-2024 05:40 م

بدء غلق جزئي مؤقت لطريق البحر الميت مساء اليوم

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الوكيل الإخباري - يبدأ مساء اليوم الاثنين غلق جزئي مؤقت لطريق البحر الميت، ضمن الإجراءات التنظيمية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي سيعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات يوم الثلاثاء.

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ويبدأ الغلق الجزئي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، ويستمر حتى انتهاء أعمال المؤتمر عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء.

 

وتمتد منطقة الغلق من منطقة كراج A حتى فندق كراون بلازا بمسافة 2.8 كم للطريق المتجه إلى الجنوب، مع تحويل جزئي للسير للمتجه إلى الشمال بحيث يصبح الطريق بالاتجاهين.

 




 

 


 

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