بدء غلق جزئي مؤقت لطريق البحر الميت مساء اليوم

الوكيل الإخباري - يبدأ مساء اليوم الاثنين غلق جزئي مؤقت لطريق البحر الميت، ضمن الإجراءات التنظيمية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي سيعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات يوم الثلاثاء.

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ويبدأ الغلق الجزئي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، ويستمر حتى انتهاء أعمال المؤتمر عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء.

وتمتد منطقة الغلق من منطقة كراج A حتى فندق كراون بلازا بمسافة 2.8 كم للطريق المتجه إلى الجنوب، مع تحويل جزئي للسير للمتجه إلى الشمال بحيث يصبح الطريق بالاتجاهين.